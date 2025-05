Retorno tem causado acidentes na Av. Macambira, em Goiânia Além da mudança na via, a falta de iluminação no local também atrapalha os motoristas Balanço Geral Goiás|Do R7 30/05/2025 - 16h33 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h33 ) twitter

Os moradores do Jardim Leblon, em Goiânia (GO), estão preocupados com um retorno construído recentemente na Avenida Macambira, que tem causado acidentes frequentes. A mudança na via e a falta de iluminação são apontadas como principais problemas, dificultando a passagem de veículos e aumentando o risco de colisões. Em nota, a prefeitura prometeu melhorias na iluminação.