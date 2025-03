Sandro Mabel diz que administração anterior deixou dívida de R$3,6 bilhões Os maiores rombos vêm da saúde, da Comurg e do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (IMAS) Balanço Geral Goiás|Do R7 25/03/2025 - 11h41 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h41 ) twitter

O prefeito de Goiânia (GO), Sandro Mabel, apresentou na Câmara Municipal as contas do último trimestre e destacou uma dívida de R$3,6 bilhões herdada da administração anterior.

Os maiores rombos vêm da saúde, da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (IMAS). Mabel enfatizou a impossibilidade de zerar a dívida sem comprometer investimentos e destacou negociações para equilibrar o orçamento.

O prefeito rejeita a ideia de aumentar impostos, preferindo cobrar inadimplentes e negociar dívidas. A taxa do lixo foi debatida, com a vereadora Ava Santiago pedindo a suspensão da tarifa, mas Mabel defendeu sua manutenção como essencial para o município.