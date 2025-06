Servidor municipal é preso por furtar computadores da AMMA Suspeito usou uma chave específica para liberar os computadores, que estavam presos por cabos de aço Balanço Geral Goiás|Do R7 03/06/2025 - 16h44 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um servidor municipal de 48 anos foi preso após furtar dois computadores da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA). O suspeito usou uma chave específica para liberar os computadores, que estavam presos por cabos de aço. Ele desligou o sistema de câmeras para cometer o crime, mas foi identificado pelas gravações do momento em que as câmeras foram desligadas e ligadas.