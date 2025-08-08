Servidores são afastados por prática de ‘rachadinha’ em Caldas Novas (GO)
Dois funcionários da Vigilância Sanitária são suspeitos de registrar horas extras fictícias e dividir o pagamento
Uma operação do Ministério Público de Goiás está investigando a prática de ‘rachadinha’ na Vigilância Sanitária de Caldas Novas (GO). Dois servidores foram afastados por registrar horas extras fictícias e dividir o pagamento. A prefeitura instaurou um processo administrativo e o Ministério Público continuará as investigações para identificar outros envolvidos.