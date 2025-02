Socialização de adolescentes deve melhorar no ambiente escolar com nova lei Lei que proíbe o uso de celulares nas escolas deve trazer bons resultados, tanto para o comportamento quanto para o desempenho de alunos Balanço Geral Goiás|Do R7 05/02/2025 - 14h11 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h11 ) twitter

No mês passado, entrou em vigor a nova lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. A medida deve trazer bons resultados no desempenho dos alunos e propiciar maior socialização dos adolescentes no ambiente escolar.

Segundo o ministro da educação Camilo Santana, o Ministério da Educação não é contra a presença de tecnologias nas escolas e possui, inclusive, uma meta de disponibilizar internet em todas as escolas públicas brasileiras para fins pedagógicos.