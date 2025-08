Sonho destruído: casal contrata consórcio pensando ser financiamento de casa própria José Marques e Eulália perderam mais de R$ 17 mil Balanço Geral Goiás|Do R7 01/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h29 ) twitter

Um casal foi enganado durante a compra de uma casa própria em Aparecida de Goiânia (GO). José Marques e Eulália relatam que assinaram um contrato de consórcio pensando ser um financiamento. Analfabeto, José confiou na palavra da vendedora e acabou perdendo R$ 17 mil. O casal busca na Justiça a rescisão do contrato e a devolução do valor.