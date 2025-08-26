Suspeito é capturado após dar mais de 10 facadas em ex-namorada
O agressor conseguiu escapar do flagrante, mas foi localizado dias depois do ataque pela Polícia Civil
Uma mulher foi brutalmente atacada pelo ex-namorado em Goiás. O agressor desferiu pelo menos 10 golpes de faca na cabeça e em outras partes do corpo da vítima, que foi internada em estado grave. Após o ataque, o homem fugiu e conseguiu escapar do flagrante, mas foi capturado dias depois pela Polícia Civil. Ele responderá por tentativa de feminicídio.