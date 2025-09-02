Suspeito é preso por furtar joias e vender na própria loja em Goiânia
O criminoso, que já possui extensa ficha criminal, havia extraído os itens de uma casa em Caldas Novas (GO)
Um homem de 35 anos foi preso suspeito de furtar joias de uma casa em Caldas Novas (GO). O criminoso, que já possui extensa ficha criminal, estava comercializando os itens na própria loja, que fica no Camelódromo de Campinas, em Goiânia (GO). Na casa dele, a polícia encontrou peças de ouro e balanças de precisão. A esposa do suspeito também está sendo investigada.