Suspeito é preso por furtar joias e vender na própria loja em Goiânia

O criminoso, que já possui extensa ficha criminal, havia extraído os itens de uma casa em Caldas Novas (GO)

Balanço Geral Goiás|Do R7

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de furtar joias de uma casa em Caldas Novas (GO). O criminoso, que já possui extensa ficha criminal, estava comercializando os itens na própria loja, que fica no Camelódromo de Campinas, em Goiânia (GO). Na casa dele, a polícia encontrou peças de ouro e balanças de precisão. A esposa do suspeito também está sendo investigada.

