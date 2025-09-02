Suspeito é preso por furtar joias e vender na própria loja em Goiânia O criminoso, que já possui extensa ficha criminal, havia extraído os itens de uma casa em Caldas Novas (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 02/09/2025 - 15h09 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h09 ) twitter

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de furtar joias de uma casa em Caldas Novas (GO). O criminoso, que já possui extensa ficha criminal, estava comercializando os itens na própria loja, que fica no Camelódromo de Campinas, em Goiânia (GO). Na casa dele, a polícia encontrou peças de ouro e balanças de precisão. A esposa do suspeito também está sendo investigada.