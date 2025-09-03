Suspeito é preso por tentar matar homem durante partida de sinuca em Aparecida (GO)
O crime aconteceu em 17 de agosto, após uma discussão entre o acusado e a vítima em um bar
Um homem foi preso preventivamente suspeito de tentar matar uma pessoa em um bar no Setor dos Afonsos, em Aparecida (GO). Após uma discussão durante uma partida de sinuca, o suspeito saiu, retornou armado e disparou contra a vítima. O crime aconteceu em 17 de agosto. O homem foi detido em casa, mas a arma do crime não foi encontrada.