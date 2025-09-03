Logo R7.com
Suspeito é preso por tentar matar homem durante partida de sinuca em Aparecida (GO)

O crime aconteceu em 17 de agosto, após uma discussão entre o acusado e a vítima em um bar

Balanço Geral Goiás|Do R7

Um homem foi preso preventivamente suspeito de tentar matar uma pessoa em um bar no Setor dos Afonsos, em Aparecida (GO). Após uma discussão durante uma partida de sinuca, o suspeito saiu, retornou armado e disparou contra a vítima. O crime aconteceu em 17 de agosto. O homem foi detido em casa, mas a arma do crime não foi encontrada.

