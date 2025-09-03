Suspeito é preso por tentar matar homem durante partida de sinuca em Aparecida (GO) O crime aconteceu em 17 de agosto, após uma discussão entre o acusado e a vítima em um bar Balanço Geral Goiás|Do R7 03/09/2025 - 15h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h37 ) twitter

Um homem foi preso preventivamente suspeito de tentar matar uma pessoa em um bar no Setor dos Afonsos, em Aparecida (GO). Após uma discussão durante uma partida de sinuca, o suspeito saiu, retornou armado e disparou contra a vítima. O crime aconteceu em 17 de agosto. O homem foi detido em casa, mas a arma do crime não foi encontrada.