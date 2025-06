Suspeitos invadem pátio de veículos apreendidos e furtam motocicletas A polícia, após denúncias, localizou as motos e prendeu os suspeitos, incluindo um menor Balanço Geral Goiás|Do R7 25/06/2025 - 17h55 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h55 ) twitter

Três jovens invadiram um pátio de veículos apreendidos em Piracanjuba (GO) para furtar motocicletas. A polícia, após denúncias, localizou as motos e prendeu os suspeitos, incluindo um menor. Os maiores foram autuados por furto qualificado, receptação e posse irregular de arma. As motos estavam sendo desmontadas quando a polícia interveio.