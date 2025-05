Suspeitos jogam álcool e ateiam fogo em homem no Setor dos Funcionários Ele teve 40% do corpo queimado e está em estado gravíssimo na UTI, respirando por aparelhos Balanço Geral Goiás|Do R7 28/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assis Gomes Campelo, de 42 anos, teve 40% do corpo queimado após ser atacado por dois homens enquanto dormia em uma casa no Setor dos Funcionários, em Goiânia (GO). Ele está em estado gravíssimo na UTI, respirando por aparelhos. Um suspeito foi preso, e a polícia investiga o caso para capturar os outros envolvidos. A família, que desconhece o motivo da crueldade, busca por justiça.