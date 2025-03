Teto de igreja desaba durante instalação de placas solares, em Goiânia Pelo menos 6 pessoas trabalhavam na obra, mas ninguém se feriu gravemente Balanço Geral Goiás|Do R7 20/03/2025 - 12h44 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h44 ) twitter

O teto de uma igreja, que fica no setor Leste Vila Nova, em Goiânia (GO), desabou durante a instalação de placas de energia solar no local. Pelo menos 6 pessoas trabalhavam na obra, mas ninguém se feriu gravemente.

A Defesa Civil e o CREA Goiás estão investigando as causas do acidente. A fiscalização se concentrará na documentação e precauções tomadas pelos engenheiros responsáveis.