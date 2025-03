Tradição goiana: aprenda a fazer uma saborosa galinhada com pequi A repórter Natália Mendonça foi até Trindade (GO) para descobrir o passo a passo do tradicional prato goiano

Balanço Geral Goiás|Do R7 10/03/2025

