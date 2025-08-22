Tragédia em Quirinópolis: acidente deixa dois mortos e três gravemente feridos Cinco veículos, incluindo caminhões e um trator, colidiram, espalhando carga pela área Balanço Geral Goiás|Do R7 22/08/2025 - 15h52 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente na rodovia GO-64, entre Quirinópolis e Paranaiguara, resultou em duas mortes e três feridos graves. Cinco veículos, incluindo caminhões e um trator, colidiram, espalhando carga pela área. Equipes de resgate atenderam as vítimas, enquanto a Polícia Rodoviária e Técnico-Científica investigam as causas. A rodovia foi interditada por horas para perícia e liberação do trânsito.