Tragédia em Quirinópolis: acidente deixa dois mortos e três gravemente feridos

Cinco veículos, incluindo caminhões e um trator, colidiram, espalhando carga pela área

Balanço Geral Goiás|Do R7

Um grave acidente na rodovia GO-64, entre Quirinópolis e Paranaiguara, resultou em duas mortes e três feridos graves. Cinco veículos, incluindo caminhões e um trator, colidiram, espalhando carga pela área. Equipes de resgate atenderam as vítimas, enquanto a Polícia Rodoviária e Técnico-Científica investigam as causas. A rodovia foi interditada por horas para perícia e liberação do trânsito.

