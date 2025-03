Três bares são interditados no setor Marista, em Goiânia Estabelecimentos não possuíam alvará de localização e funcionamento Balanço Geral Goiás|Do R7 24/03/2025 - 14h09 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h09 ) twitter

Uma operação integrada entre órgãos municipais resultou na interdição de três bares no setor Marista, em Goiânia (GO), por não possuírem alvará de localização e funcionamento.

A ação, que teve como objetivo garantir o cumprimento das normas do Código de Postura, contou com a participação da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), da Vigilância Sanitária e de agentes da Engenharia de Trânsito, que emitiram autos de infração por falta de licenciamento ambiental.

Segundo o inspetor André Barros, alguns locais já haviam sido notificados anteriormente