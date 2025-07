Trio é preso por assassinar motorista de aplicativo a pedradas em Goiânia Os suspeitos roubaram o carro e cartões bancários da vítima, Rômulo André Cabral, de 44 anos, que teve o corpo abandonado em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 18/07/2025 - 16h12 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h12 ) twitter

Três jovens, de 18 a 20 anos, foram presos em Jussara (GO) após assassinarem um motorista de aplicativo a pedradas em Goiânia (GO). Os suspeitos roubaram o carro e cartões bancários da vítima, Rômulo André Cabral, de 44 anos, que teve o corpo abandonado em uma rua. A Polícia Militar conseguiu localizar os criminosos após compras serem feitas com os cartões de Rômulo.