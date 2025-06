Trio é preso por furtar rodas de carros em Goiânia As rodas eram vendidas por R$ 120 a receptadores e revendidas na internet com até 500% de lucro Balanço Geral Goiás|Do R7 10/06/2025 - 16h19 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h43 ) twitter

Três criminosos foram presos em Goiânia (GO) por furtar rodas de carros. Entre eles, um se passava por corretor de imóveis e outro por dono de uma oficina, que na verdade era um depósito das rodas furtadas. Durante a operação policial, 500 rodas foram apreendidas no depósito, que ficava no setor Carolina Parque. As rodas eram vendidas por R$ 120 a receptadores e revendidas na internet com até 500% de lucro.