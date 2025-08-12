Trio é preso por série de assaltos a pedestres em Goiânia
Os criminosos, com idades entre 43 e 49 anos, agiam em duplas e utilizavam motocicletas para abordar as vítimas
Três homens foram presos em flagrante após realizarem uma série de roubos no bairro Vitória, em Goiânia (GO). Os criminosos, com idades entre 43 e 49 anos, agiam em duplas e utilizavam motocicletas para abordar e roubar pedestres. A Polícia Civil conseguiu identificá-los através das placas das motos e de imagens de segurança. Todos possuem extensa ficha criminal.