Trote em faculdade termina com 8 alunos feridos em Goiás Estudantes foram queimados com creolina, uma substância corrosiva Balanço Geral Goiás|Do R7 21/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oito estudantes calouros do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano (IF), campus de Rio Verde, ficaram feridos durante um trote universitário. A brincadeira de mau gosto foi realizada por alunos veteranos em um bar, no bairro Vila Mutirão.

De acordo com a polícia, um veterano jogou creolina, uma substância altamente corrosiva, nos estudantes, causando queimaduras sérias nos alunos.

Seis vítimas receberam atendimento médico e foram liberadas de imediato, enquanto duas precisaram ficar em observação, sendo liberadas durante a madrugada.

Em nota, o Instituto Federal Goiano afirmou que não compactua com a ação e que abrirá uma investigação interna para apurar os fatos.

‌



A Polícia Civil já está investigando o caso.