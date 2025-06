Usuário de drogas tenta matar esposa após ela negar dinheiro para comprar crack O ataque ocorreu na frente do filho do casal, que implorou para o pai parar com a agressão Balanço Geral Goiás|Do R7 03/06/2025 - 16h10 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h10 ) twitter

Em Luziânia (GO), um homem tentou matar a esposa com um facão após ela se recusar a dar dinheiro para ele comprar drogas. O ataque ocorreu na frente do filho do casal, que implorou para o pai, usuário de crack, parar com a agressão. Após a tentativa de feminicídio, o agressor fugiu de bicicleta, mas foi perseguido por testemunhas.