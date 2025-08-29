Venezuelana é presa por furtar roupas na Região da 44, em Goiânia Câmeras de segurança registraram a ação da suspeita, que aproveitava momentos de distração dos funcionários para furtar peças Balanço Geral Goiás|Do R7 29/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma venezuelana de 30 anos foi presa suspeita de furtar R$ 2 mil em roupas na Região da 44, em Goiânia (GO). Câmeras de segurança registraram a ação da suspeita, que aproveitava momentos de distração dos funcionários para furtar peças. A polícia recuperou parte das roupas e a mulher foi levada à central de flagrantes, mas é provável que seja liberada em audiência de custódia.