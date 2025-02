Vídeo de bombeiro de Goiás salva bebê na Bahia A criança se afogou em uma piscina e foi reanimada pela mãe, que havia assistido um vídeo educativo do goiano Major Daniel Marra no dia anterior Balanço Geral Goiás|Do R7 25/02/2025 - 12h20 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h20 ) twitter

O vídeo de um Major do Corpo de Bombeiros de Goiás salvou a vida de um bebê na Bahia.

O caso aconteceu no município de Luís Eduardo Magalhães, no estado baiano, quando o bebê, de apenas 5 meses, caiu na piscina de casa e se afogou. A criança foi socorrida pela mãe que, no dia anterior, havia assistido a um vídeo do Major Daniel Marra, de Goiás, sobre como reanimar vítimas de afogamento. Ela conseguiu realizar as manobras de primeiros socorros ensinadas pelo bombeiro goiano e salvou o filho.

Os vídeos educativos do Major Marra são publicados na rede social Instagram, pelo usuário @major_barra.