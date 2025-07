Zona rural de Goiás tem se tornado esconderijo de bandidos foragidos Somente neste ano, 336 foragidos da Justiça foram recapturados no interior do estado Balanço Geral Goiás|Do R7 16/07/2025 - 14h53 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h53 ) twitter

O Batalhão Rural de Goiás recapturou 336 foragidos da Justiça somente neste ano. O resultado se deu devido ao patrulhamento feito no interior do estado. De acordo com a polícia, entre os capturados estão homicidas, feminicidas, agressores, traficantes, entre outros. A Polícia Militar incentiva os proprietários rurais a cadastrarem suas terras no sistema de patrulha rural para maior segurança.