Zoológico de Goiânia recebe novos papagaios e jiboias

O Zoológico de Goiânia (GO) recebeu novos habitantes: dois papagaios-campeiros e duas jiboias.

Os papagaios, resgatados de cativeiro ilegal, agora têm um novo lar e estão em processo de adaptação. Os nomes das aves serão escolhidos pelos visitantes do zoológico, por meio de uma votação no perfil do Instagram do instituto.

A visitação para ver os novos animais está aberta de quarta a domingo, com ingressos a preços acessíveis.