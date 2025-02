Boca de fumo é desmantelada em Trindade (GO) Operação do Genarc prendeu três pessoas e levou dezenas de usuários para a delegacia Cidade Alerta Goiás|Do R7 10/02/2025 - 14h36 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h36 ) twitter

Uma operação do Genarc desmantelou um ponto de venda de drogas em Trindade (GO). A boca de fumo funcionava à luz do dia, em um galpão abandonado.

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e os usuários que estavam no local foram levados à delegacia para passar por qualificação. Posteriormente, eles serão entregues para a assistência social da prefeitura.