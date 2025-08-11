Caminhão sofre problema mecânico e derrama óleo em avenida de Goiânia
O incidente, que aconteceu porque o tanque do veículo bateu em uma pedra, causou lentidão no trânsito
Um caminhão derramou óleo diesel na Av. Inhumas, em Goiânia (GO), após sofrer um problema mecânico. O incidente, que aconteceu porque o tanque do veículo bateu em uma pedra, causou lentidão no trânsito. Apesar da remoção do caminhão e do uso de serragem para absorver o óleo, a pista ainda apresenta perigo a motoristas e motociclistas.