Cara de pau: homem furta bicicleta estacionada na porta de supermercado Suspeito aproveitou a distração do dono da bicicleta, que estava na fila do açougue, para cometer o crime Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/05/2025 - 20h41 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi flagrado furtando uma bicicleta estacionada na porta de um supermercado no setor Novo Horizonte, em Goiânia (GO). Câmeras de segurança registraram quando o suspeito, bem vestido, aproveitou a distração do dono da bicicleta, que estava na fila do açougue, para cometer o crime. A polícia já recebeu as imagens para identificar o autor.