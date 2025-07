Carro capota no viaduto do Garavelo ao tentar desviar de motociclista A motorista e o piloto da moto sofreram apenas ferimentos leves Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/07/2025 - 19h46 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h46 ) twitter

Um carro capotou no viaduto do setor Garavelo, em Goiânia (GO). De acordo com a motorista, ela perdeu o controle do veículo após tentar desviar de um motoqueiro que invadiu a pista. Com o susto do acidente, o motociclista caiu da moto. Ambos sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos.