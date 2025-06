Carro de conselheira tutelar é incendiado em Goianira (GO) A polícia investiga o caso, que pode estar ligado à atuação do Conselho em festas com menores

Cidade Alerta Goiás|Do R7 05/06/2025 - 19h25 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h25 ) twitter

