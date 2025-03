Criminosos assaltam posto de gasolina e fogem com dinheiro Câmeras de segurança registraram quando os ladrões fugiram pela BR-153 em uma moto vermelha Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/03/2025 - 13h55 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h55 ) twitter

Em Anápolis (GO), dois homens assaltaram um posto de gasolina e levaram mais de mil reais.

Câmeras de segurança registraram quando os criminosos chegaram em uma moto vermelha e surpreenderam um frentista enquanto ele mexia no caixa. As imagens mostram que os criminosos fugiram com o dinheiro em direção à BR-153.

A polícia foi acionada e tenta identificar os suspeitos.