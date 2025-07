Dois irmãos são presos por crimes violentos em Aparecida (GO) Os suspeitos, de 24 e 21 anos, são acusados de agredirem o próprio padrasto e um idoso com barras de ferro Cidade Alerta Goiás|Do R7 03/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h00 ) twitter

Dois irmãos, de 24 e 21 anos, foram presos após aterrorizarem os moradores de Aparecida de Goiânia (GO) com crimes violentos. Os suspeitos são acusados de agredir o próprio padrasto e um idoso, ambos com barras de ferro. Apesar de presos, o medo persiste, pois os dois já foram liberados várias vezes. A polícia teme que, ao voltarem às ruas, concretizem homicídios.