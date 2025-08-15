Logo R7.com
Duas mulheres são presas acusadas de tráfico de drogas em Goiânia

Segundo a polícia, as suspeitas, que não tinham antecedentes, fingiam ser motoristas de aplicativo para entregar os entorpecentes pela cidade

Cidade Alerta Goiás|Do R7

Duas mulheres foram presas acusadas de integrar uma organização criminosa que movimentou milhões com o tráfico de drogas em Goiânia (GO). Segundo a polícia, as suspeitas, que não tinham antecedentes, fingiam ser motoristas de aplicativo para entregar os entorpecentes pela cidade. Um laboratório foi encontrado com uma grande variedade de drogas, incluindo maconha, cocaína e sintéticos.

