Duas mulheres são presas acusadas de tráfico de drogas em Goiânia
Segundo a polícia, as suspeitas, que não tinham antecedentes, fingiam ser motoristas de aplicativo para entregar os entorpecentes pela cidade
Duas mulheres foram presas acusadas de integrar uma organização criminosa que movimentou milhões com o tráfico de drogas em Goiânia (GO). Segundo a polícia, as suspeitas, que não tinham antecedentes, fingiam ser motoristas de aplicativo para entregar os entorpecentes pela cidade. Um laboratório foi encontrado com uma grande variedade de drogas, incluindo maconha, cocaína e sintéticos.