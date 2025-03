Empresário compra carro furtado por R$550 e vai preso O veículo, que havia sido extraído de uma fazenda, foi localizado pela polícia no estabelecimento do comerciante Cidade Alerta Goiás|Do R7 05/03/2025 - 13h49 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h49 ) twitter

Um empresário, dono de uma funilaria em Rio Verde (GO), foi preso por receptação após comprar um carro furtado por apenas R$550.

O veículo, que havia sido roubado de uma fazenda, foi localizado pela polícia no estabelecimento do empresário. Ele confessou ter conhecimento da origem ilícita do veículo. A polícia também conseguiu prender o ladrão, que tentou escapar da abordagem.

A Polícia Civil agora investiga o caso para identificar outros possíveis envolvidos no crime. O carro foi devolvido ao dono legítimo enquanto as investigações continuam.