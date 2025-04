Empresário leva tiro no olho e perde visão após tentar separar briga em bar Envolvidos no crime foram presos, mas já estão soltos. Caso aconteceu em Trindade (GO)

Cidade Alerta Goiás|Do R7 30/04/2025 - 19h30 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share