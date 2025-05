Estudante filma homem furtando som de carro e ajuda na prisão do criminoso Suspeito foi preso menos de uma hora após o crime Cidade Alerta Goiás|Do R7 13/05/2025 - 20h28 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h28 ) twitter

Uma estudante da Universidade Federal de Goiás filmou um criminoso furtando o som do seu carro. A filmagem, que registrou o rosto do homem e a placa da moto dele, foi essencial para a prisão rápida do suspeito, que ocorreu menos de uma hora após o crime. A RECORD conversou com a estudante, Stayce Hellen Borges Macedo, sobre o ocorrido.