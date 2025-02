Família está desesperada à procura de mulher que desapareceu com filhos Lidiane Pereira Barbosa saiu com os três filhos pequenos de Planaltina de Goiás (GO) com destino a Brasília (DF), mas não foi mais vista

Cidade Alerta Goiás|Do R7 29/01/2025 - 14h10 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share