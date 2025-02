Farmácia é furtada pelo mesmo homem duas vezes seguidas Estabelecimento fica na região central de Aparecida (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 05/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na região central de Aparecida (GO), uma farmácia foi furtada duas vezes pelo mesmo homem.

Câmeras de segurança registraram quando, durante a noite, o suspeito chegou na porta do estabelecimento, furtou um fardo de fraldas e saiu tranquilamente com o objeto em mãos. Um vendedor percebeu a ação e tentou correr atrás do ladrão, mas não teve sucesso.

No dia seguinte, o homem voltou na farmácia durante a tarde e praticou a mesma ação. O prejuízo dos furtos foi de cerca de R$540.

De acordo com os comerciantes da região, os furtos são frequentes nos estabelecimentos.