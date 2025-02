Golpe do boleto falso: quadrilha movimentou mais de R$1 milhão Segundo a polícia, a fraude funcionava por meio do envio de boletos de dívidas existentes para as vítimas, mas o valor caía na conta de laranjas Cidade Alerta Goiás|Do R7 22/01/2025 - 14h29 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação da Polícia Civil, deflagrada em Goiás e no Mato Grosso do Sul, busca combater uma quadrilha que aplicava golpes por meio de boletos falsos. Segundo a polícia, os criminosos enviavam boletos de dívidas existentes para as vítimas, mas o valor era enviado para a conta de laranjas. E, de acordo com as investigações, a quadrilha já movimentou mais de R$1 milhão com os golpes.

Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva nos dois estados. Ainda restam quatro pessoas foragidas, que podem ser localizadas nas próximas horas.