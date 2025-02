Golpe do falso intermediário: criminosos são presos no Mato Grosso Envolvidos replicavam anúncios de carros na internet e recebiam os pagamentos no lugar dos donos Cidade Alerta Goiás|Do R7 30/01/2025 - 15h10 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h10 ) twitter

No Mato Grosso, cinco pessoas foram presas suspeitas de integrar um grupo especializado no golpe do falso intermediário. Os criminosos replicavam anúncios de carros na internet de outros proprietários e recebiam o pagamento dos veículos no lugar dos donos.

De acordo com a polícia, o grupo movimentou cerca de R$2 milhões com os golpes. Um deles foi aplicado em um morador de Itumbiara (GO), por meio da negociação de um veículo avaliado em mais de R$116 mil.

Uma ação conjunta, entre a Polícia Civil dos dois estados, cumpriu mandados de prisão, de busca e apreensão, e de sequestro de bens no Mato Grosso.

Durante a operação, os integrantes do grupo também foram flagrados traficando drogas.

Os envolvidos irão responder por tráfico de drogas e estelionato.