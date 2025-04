Grávida que estava em ônibus capotado faz parto de emergência após acidente A bebê, Aurora, nasceu com saúde e está sob cuidados na UTI neonatal, já a mãe precisou passar por cirurgias devido aos ferimentos do acidente Cidade Alerta Goiás|Do R7 08/04/2025 - 19h32 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h32 ) twitter

Uma passageira do ônibus que capotou no Triângulo Mineiro (MG) deu à luz poucas horas depois do acidente.

Segundo o esposo da mulher, ela foi resgatada de debaixo do ônibus e precisou fazer um parto de emergência. A bebê, Aurora, nasceu com saúde e está sob cuidados na UTI neonatal, já a mãe precisou passar por cirurgias devido aos ferimentos do acidente.