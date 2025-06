Homem coloca fogo na casa da ex-cunhada em Goiânia Na residência, viviam a proprietária, Edilene, e os dois filhos dela, de 13 e 17 anos, que não ficaram feridos Cidade Alerta Goiás|Do R7 13/06/2025 - 19h24 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), um incêndio criminoso destruiu uma casa próxima à Pecuária. Na residência, viviam a proprietária, Edilene, e os dois filhos dela, de 13 e 17 anos. O ex-cunhado de Edilene, que morou com eles temporariamente, confessou a autoria do crime. Apesar de detido, ele foi liberado rapidamente. A comunidade está se mobilizando para apoiar Edilene, que perdeu tudo no incêndio.