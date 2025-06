Homem é assassinado a tiros no setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia A vítima foi identificada como Jessé Ribeiro de Souza, de 52 anos Cidade Alerta Goiás|Do R7 02/06/2025 - 19h05 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h05 ) twitter

Um motorista foi morto a tiros no Balneário Meia Ponte, em Goiânia (GO). Câmeras de segurança registraram toda a ação, que aconteceu em frente a uma distribuidora. A vítima, Jessé Ribeiro de Souza, de 52 anos, estava distraída e não teve chance de defesa. As autoridades agora estão em busca do atirador.