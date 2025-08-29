Homem é flagrado furtando uísques caros em supermercado de Goiânia Câmeras de segurança registraram quando o suspeito tirou as garrafas da prateleira, avaliadas em R$ 400, e as escondeu dentro da calça Cidade Alerta Goiás|Do R7 29/08/2025 - 19h16 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi flagrado furtando dois uísques caros em um supermercado no setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia (GO). Câmeras de segurança registraram quando o suspeito tirou as garrafas da prateleira, avaliadas em R$ 400, e as escondeu dentro da calça. Funcionários relataram que o homem já havia furtado energéticos no local. Ele ainda não foi identificado.