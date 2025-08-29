Logo R7.com
Homem é flagrado furtando uísques caros em supermercado de Goiânia

Câmeras de segurança registraram quando o suspeito tirou as garrafas da prateleira, avaliadas em R$ 400, e as escondeu dentro da calça

Cidade Alerta Goiás|Do R7

Um homem foi flagrado furtando dois uísques caros em um supermercado no setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia (GO). Câmeras de segurança registraram quando o suspeito tirou as garrafas da prateleira, avaliadas em R$ 400, e as escondeu dentro da calça. Funcionários relataram que o homem já havia furtado energéticos no local. Ele ainda não foi identificado.

