Homem é preso por tentar incendiar casa de ex-companheira Caso aconteceu em Inhumas (GO) e suspeito foi preso em flagrante Cidade Alerta Goiás|Do R7 04/02/2025 - 14h55 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h55 )

Em Inhumas (GO), um homem foi preso por tentar colocar fogo na casa da ex-companheira. O suspeito pulou os muros e invadiu a residência da vítima durante a madrugada. Lá, ele foi até a cozinha, abriu o gás e acendeu todas as chamas do fogão.

A mulher não estava na residência, apenas a filha e o namorado. Quando a adolescente foi ao banheiro durante a noite, ela viu o homem e chamou a polícia. O suspeito fugiu, mas foi encontrado pela polícia nas redondezas do bairro.

Em depoimento, a ex-companheira do suspeito, que já tinha medida protetiva contra ele, relatou que o homem era possessivo e não aceitava o fim do relacionamento.