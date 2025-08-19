Homem faz ex-companheira e tia reféns no setor Progresso, em Goiânia
O agressor, que já tinha histórico de violência, ameaçou as vítimas com uma faca
Um homem fez a ex-companheira e a tia dela reféns em uma casa no setor Progresso, em Goiânia (GO). O agressor, que já tinha histórico de violência, ameaçou as vítimas com uma faca. A polícia foi acionada e, após negociações, ele se entregou. A vítima já tinha uma medida protetiva contra o agressor, que estava usando tornozeleira eletrônica e não aceitava o fim do relacionamento.