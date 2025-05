Homem tenta matar dono de distribuidora no setor Leste Vila Nova, em Goiânia O crime ocorreu em 17 de maio e câmeras registraram quando a vítima foi atacada ao sair do estabelecimento Cidade Alerta Goiás|Do R7 28/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso após tentar matar o dono de uma distribuidora no Leste Vila Nova, em Goiânia (GO). O crime ocorreu em 17 de maio e câmeras registraram quando a vítima foi atacada ao sair do estabelecimento. Dias depois, ela viu o agressor na rua e chamou a polícia. O suspeito confessou o crime, que foi motivado por uma dívida. O dono da distribuidora sofreu hemorragia interna, mas sobreviveu.