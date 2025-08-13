Incêndio de grandes proporções atinge galpões em Senador Canedo (GO) O Corpo de Bombeiros está trabalhando no local desde a manhã de quarta-feira (13) e já utilizou mais de 6 mil litros de água para combater as chamas Cidade Alerta Goiás|Do R7 13/08/2025 - 19h52 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h52 ) twitter

Um incêndio atingiu galpões que armazenavam materiais para produção de fraldas descartáveis em Senador Canedo (GO). O Corpo de Bombeiros está trabalhando no local desde a manhã de quarta-feira (13) e já utilizou mais de 6 mil litros de água para combater as chamas, mas o rescaldo é contínuo devido à reignição do fogo. A operação deve durar três dias, com revezamento das equipes.