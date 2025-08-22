Incêndio em oficina deixa prejuízo de quase meio milhão para proprietário O fogo, cuja causa ainda é desconhecida, teria começado na parte traseira do galpão, localizado no Parque Tremendão, em Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 22/08/2025 - 20h56 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio destruiu uma oficina mecânica no Parque Tremendão, em Goiânia (GO). Dos doze carros no local, cinco deram perda total. O fogo, cuja causa ainda é desconhecida, teria começado na parte traseira do galpão. Segundo o proprietário, Odair, o prejuízo foi de quase meio milhão de reais. Os carros danificados não tinham seguro.