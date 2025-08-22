Logo R7.com
Incêndio em oficina deixa prejuízo de quase meio milhão para proprietário

O fogo, cuja causa ainda é desconhecida, teria começado na parte traseira do galpão, localizado no Parque Tremendão, em Goiânia (GO)

Cidade Alerta Goiás|Do R7

Um incêndio destruiu uma oficina mecânica no Parque Tremendão, em Goiânia (GO). Dos doze carros no local, cinco deram perda total. O fogo, cuja causa ainda é desconhecida, teria começado na parte traseira do galpão. Segundo o proprietário, Odair, o prejuízo foi de quase meio milhão de reais. Os carros danificados não tinham seguro.

