Incêndio em oficina deixa prejuízo de quase meio milhão para proprietário
O fogo, cuja causa ainda é desconhecida, teria começado na parte traseira do galpão, localizado no Parque Tremendão, em Goiânia (GO)
Um incêndio destruiu uma oficina mecânica no Parque Tremendão, em Goiânia (GO). Dos doze carros no local, cinco deram perda total. O fogo, cuja causa ainda é desconhecida, teria começado na parte traseira do galpão. Segundo o proprietário, Odair, o prejuízo foi de quase meio milhão de reais. Os carros danificados não tinham seguro.