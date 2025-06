Jovem de 25 anos morre após pular em carretinha em movimento Segundo relatos, o homem se desequilibrou e caiu, ficando preso entre as rodas da caminhonete que levava a carretinha Cidade Alerta Goiás|Do R7 09/06/2025 - 19h27 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h27 ) twitter

Em Aparecida (GO), um jovem de 25 anos morreu após tentar pegar carona em uma carretinha em movimento. Uma mulher também ficou gravemente ferida durante o incidente, que ocorreu após uma festa clandestina. Segundo relatos, o homem se desequilibrou e caiu, ficando preso entre as rodas da caminhonete que levava a carretinha. O teste do bafômetro da motorista deu negativo. A polícia investiga o caso.