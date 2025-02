Jovem grávida é morta a facadas pelo próprio companheiro Layde Daiane, de 20 anos, foi encontrada sem vida no banheiro de casa, em Aparecida do Rio Doce (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 19/02/2025 - 13h33 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h33 ) twitter

Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta no banheiro de casa, no município de Aparecida do Rio Doce (GO). Layde Daiane foi assassinada a facadas pelo próprio companheiro, Ramon Oliveira de Jesus, natural da Bahia, com quem estava em um relacionamento há apenas 3 meses.

Após o crime, Ramon fugiu, mas foi capturado pela polícia em Rio Verde (GO). Em depoimento, ele confessou e deu detalhes do crime. Layde tinha dois filhos e estava grávida do terceiro, que seria de Ramon.